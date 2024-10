India: Italia e India rafforzano la cooperazione nel Mar Indo-Mediterraneo

03 Ottobre 2024_ Italia e India stanno intensificando la loro collaborazione nel Mar Indo-Mediterraneo, un'area cruciale per il commercio globale e la connettività digitale. L'Italia, sesta tra i maggiori esportatori mondiali, ha aumentato il suo impegno nella sicurezza e nella difesa nella regione, partecipando a operazioni navali e promuovendo iniziative culturali. Recentemente, la nave da guerra italiana ITS Cavour è arrivata in India, ospitando anche interventi chirurgici per bambini in collaborazione con medici indiani. La notizia è riportata da thehindu.com. Questo rafforzamento dei legami tra Italia e India si traduce in opportunità di sviluppo economico e culturale per entrambe le nazioni.