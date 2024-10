India: Jaishankar esclude colloqui con il Pakistan durante il vertice SCO

05 Ottobre 2024_ Il Ministro degli Affari Esteri indiano S. Jaishankar ha dichiarato che non ci sono piani per colloqui con il Pakistan durante la sua visita al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) a Islamabad. Jaishankar ha sottolineato che il suo viaggio è esclusivamente per partecipare all'incontro dei capi di governo della SCO e non per discutere le relazioni bilaterali tra India e Pakistan. Ha anche evidenziato che la mancanza di progressi nell'Associazione per la Cooperazione Regionale del Sud Asia (SAARC) è dovuta al terrorismo transfrontaliero praticato da un membro dell'associazione. La notizia è stata riportata da The Asian Age. L'India mantiene una posizione ferma nel non intraprendere colloqui bilaterali con il Pakistan fino a quando non verrà fermato il terrorismo transfrontaliero.