India: Jaishankar sottolinea la necessità di fiducia e cooperazione nella regione

16 Ottobre 2024_ Durante il suo intervento al Summit dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) a Islamabad, il Ministro degli Affari Esteri indiano S. Jaishankar ha evidenziato le sfide di fiducia nella regione, facendo riferimento a Cina e Pakistan. Ha affermato che la cooperazione deve basarsi sul rispetto reciproco e sull'uguaglianza sovrana, sottolineando che senza fiducia non può esserci progresso. Jaishankar ha anche menzionato i 'tre mali' globali, ovvero terrorismo, estremismo e separatismo, che ostacolano lo sviluppo e la stabilità. La notizia è riportata dal Deccan Chronicle. Il Ministro ha concluso esprimendo la speranza che una maggiore cooperazione possa portare benefici economici e sociali per tutti i Paesi coinvolti.