14 Settembre 2024_ Jashimuddin Rahmani Hafi, leader del gruppo terroristico Ansarullah Bangla Team, ha esortato il Chief Minister del Bengala occidentale, Mamata Banerjee, a liberare la regione dal governo di Modi e a dichiararne l'indipendenza. In un video virale, Rahmani ha minacciato di smantellare l'India e di alzare le bandiere islamiste a Delhi, avvertendo che qualsiasi provocazione da parte dell'India potrebbe scatenare una risposta strategica. Il video, autentico secondo un fact-checker di Dhaka, è stato registrato in un contesto ospedaliero e fa riferimento a eventi recenti in Bangladesh, inclusa la caduta del governo di Sheikh Hasina. La notizia è riportata da Pragativadi, evidenziando le tensioni crescenti tra India e Bangladesh e le minacce di disintegrazione dell'India da parte di gruppi estremisti. Rahmani, noto per i suoi legami con al-Qaida, ha anche menzionato il supporto per i movimenti separatisti in India.