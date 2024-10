India: Jensen Huang invita a sviluppare l'IA locale piuttosto che i semiconduttori

24 Ottobre 2024_ Jensen Huang, fondatore di Nvidia, ha sottolineato l'importanza per l'India di concentrarsi sullo sviluppo di infrastrutture locali per l'intelligenza artificiale (IA) piuttosto che sulla produzione di semiconduttori. Durante il Nvidia AI Summit a Mumbai, Huang ha affermato che l'India ha il potenziale per diventare un leader nell'esportazione di prodotti IA, sfruttando le sue competenze nel software e i vasti dati disponibili. Ha anche evidenziato che l'IA rappresenta un'opportunità commerciale multimiliardaria per il paese, che possiede anche fonti di energia rinnovabile per alimentare le infrastrutture necessarie. La notizia è riportata da Hindustan Times. Huang ha inoltre discusso del potenziale dell'IA nel settore dei videogiochi e della cybersecurity, evidenziando la necessità di sviluppare tecnologie in modo sicuro.