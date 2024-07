India: Jishnu Dev Varma nominato Governatore del Tripura

28 Luglio 2024_ Il Presidente dell'India, Droupadi Murmu, ha nominato Jishnu Dev Varma, ex Vice Primo Ministro del Tripura, come nuovo Governatore...

28 Luglio 2024_ Il Presidente dell'India, Droupadi Murmu, ha nominato Jishnu Dev Varma, ex Vice Primo Ministro del Tripura, come nuovo Governatore dello stato. Dev Varma, un leader esperto del BJP e membro della famiglia reale, ha ricoperto il ruolo di Vice Primo Ministro dal 2018 al 2023, continuando anche dopo la rimozione del suo predecessore. In un messaggio sui social media, ha espresso gratitudine per l'opportunità di servire il popolo del Tripura, sottolineando che è la prima volta che un rappresentante di questo stato ricopre tale carica. La notizia è stata riportata dal Deccan Chronicle. Jishnu Dev Varma è noto anche per il suo impegno nella cultura e nell'arte, avendo pubblicato opere letterarie e realizzato opere d'arte.