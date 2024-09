India: John Abraham lancia la campagna pubblicitaria per l'Aprilia RS457

21 Settembre 2024_ Piaggio Automobiles ha presentato una nuova campagna pubblicitaria digitale con l'attore di Bollywood John Abraham, che promuove la moto Aprilia RS457. La campagna si concentra sull'emozione e la connessione profonda tra i motociclisti e le loro moto, superando la semplice promozione del prodotto. Il primo film della serie, intitolato 'Divertimento', è già disponibile e mira a ridefinire l'esperienza di possesso di una moto in India. La campagna è stata realizzata dalla boutique creativa Centrick e rappresenta un passo audace per il marchio italiano Aprilia, noto per le sue moto ad alte prestazioni. La notizia è riportata da sociapanews.com. La campagna, che coinvolge anche il chairman di Piaggio, Diego Graffi, sottolinea l'importanza di creare una comunità di motociclisti che condividono la passione per la guida.