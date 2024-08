India: Junior dottori in sciopero nazionale per aumenti salariali

12 Agosto 2024_ I junior dottori in India hanno indetto uno sciopero nazionale che avrà luogo oggi, causando potenziali disagi ai pazienti in tutto...

12 Agosto 2024_ I junior dottori in India hanno indetto uno sciopero nazionale che avrà luogo oggi, causando potenziali disagi ai pazienti in tutto il Paese. Le richieste dei medici includono un aumento delle loro retribuzioni e una riduzione delle ore di lavoro. Questa mobilitazione è stata organizzata per attirare l'attenzione sulle difficili condizioni lavorative e salariali del personale medico. La notizia è riportata da सन्मार्ग. La protesta coinvolge medici in diverse città indiane, evidenziando le sfide che affrontano nel sistema sanitario del Paese.