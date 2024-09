India: Kangana Ranaut affronta controversie per il suo film 'Emergency'

05 Settembre 2024_ Kangana Ranaut, attrice e membro del Parlamento indiano, si trova in difficoltà con il suo film 'Emergency', che non ha ancora ricevuto la certificazione dal Central Board of Film Certification (CBFC). La pellicola, che ritrae la figura di Indira Gandhi, ha suscitato polemiche, in particolare da parte di gruppi Sikh che la accusano di distorcere la storia e di incitare tensioni comunali. Nonostante le sue affermazioni provocatorie sui social media, il CBFC ha messo in attesa la certificazione a causa di minacce ricevute. La situazione si complica ulteriormente con richieste di divieto da parte di diverse organizzazioni Sikh, come riportato da outlookindia.com. La controversia evidenzia le sfide che affrontano i cineasti in India, specialmente quando le loro opere toccano temi sensibili legati alla storia e alla politica del paese.