India: Karnataka approva riserva per locali nel settore privato

17 Luglio 2024_ Il governo di Siddaramaiah in Karnataka ha approvato un disegno di legge che impone la riserva per i locali nel settore privato. Il disegno di legge prevede che il 50% delle posizioni dirigenziali e il 75% delle posizioni non dirigenziali siano riservate ai Kannadigas. La decisione è stata presa durante la riunione del gabinetto statale tenutasi lunedì. Il disegno di legge sarà presentato giovedì nell'Assemblea statale. The Hindu Business Line riporta che il disegno di legge definisce un candidato locale come una persona nata in Karnataka, domiciliata nello stato per 15 anni e capace di parlare, leggere e scrivere Kannada. La misura ha suscitato reazioni contrastanti tra gli industriali, preoccupati per la disponibilità di manodopera qualificata.