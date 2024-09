India: Kejriwal lancia attacco politico a Modi e all'RSS

23 Settembre 2024_ Arvind Kejriwal, leader dell'Aam Aadmi Party (AAP), ha adottato una nuova strategia politica attaccando il Primo Ministro Narendra Modi e il Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) durante un incontro pubblico a Jantar Mantar. Kejriwal ha chiesto cinque risposte a Mohan Bhagwat, capo dell'RSS, insinuando che l'organizzazione madre dovrebbe controllare il suo 'figlio', il BJP. Le domande riguardavano l'uso delle agenzie centrali per indebolire i partiti di opposizione e l'inclusione di leader considerati 'corrotti' nel BJP. Mentre Kejriwal parlava, il BJP ha organizzato una protesta contro di lui a Connaught Place, evidenziando le tensioni politiche in corso. La notizia è riportata da The Asian Age. L'Aam Aadmi Party è un partito politico indiano fondato nel 2012, noto per le sue posizioni anti-corruzione e per aver governato Delhi.