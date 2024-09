India: Kerala introduce nuove linee guida per la prevenzione dell'Mpox dopo il primo caso confermato

23 Settembre 2024_ Il governo del Kerala ha annunciato l'introduzione di linee guida riviste per la prevenzione e il trattamento dell'Mpox, in...

23 Settembre 2024_ Il governo del Kerala ha annunciato l'introduzione di linee guida riviste per la prevenzione e il trattamento dell'Mpox, in seguito alla segnalazione del primo caso confermato della nuova variante della malattia nel Paese. Il Ministro della Salute, Veena George, ha dichiarato che sono state attivate strutture di isolamento in tutti i distretti e che il monitoraggio è stato intensificato, compresi i controlli negli aeroporti. Attualmente, sono disponibili strutture di test in cinque laboratori, con la possibilità di espandere il servizio se necessario. La fonte di questa notizia è Pragativadi. Il caso riguarda un uomo di 38 anni di Malappuram, tornato dagli Emirati Arabi Uniti, che ha testato positivo per la variante Clade 1b dell'Mpox.