India: Kharge critica il concetto di 'creamy layer' per SC/STs

11 Agosto 2024_ Il presidente del Congresso Mallikarjun Kharge ha dichiarato che negare i benefici della riserva per le caste Scheduled Castes (SC) e Scheduled Tribes (ST) sulla base del concetto di 'creamy layer' è errato. Kharge ha esortato il governo a riconsiderare la sua posizione su questo tema cruciale. La questione riguarda l'accesso ai diritti e alle opportunità per le comunità svantaggiate in India, che spesso affrontano discriminazioni storiche. La dichiarazione di Kharge sottolinea l'importanza di garantire equità e giustizia sociale per tutti. La notizia è riportata da The Asian Age. La riserva è un sistema di quote che mira a garantire rappresentanza e opportunità per le SC e ST, gruppi storicamente emarginati in India.