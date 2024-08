India: Kinder Joy diventa il mercato principale per Ferrero grazie alla localizzazione

14 Agosto 2024_ Kinder Joy, il famoso prodotto di Ferrero, ha raggiunto il traguardo di diventare il mercato più grande a livello globale in India, grazie a una strategia di localizzazione e marketing mirato. Amedeo Aragona, responsabile marketing per il subcontinente indiano, ha sottolineato come la dolcezza proverbiale degli indiani superi quella degli europei, influenzando le scelte di prodotto. Ferrero ha adattato la sua offerta, introducendo sapori locali e collaborando con marchi iconici come Mattel per attrarre un pubblico più ampio. La notizia è stata riportata da campaignindia.in. Questo successo evidenzia l'importanza di comprendere le preferenze culturali e gustative per conquistare il mercato indiano.