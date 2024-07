India: K.P. Sharma Oli nominato Primo Ministro del Nepal per la quarta volta

15 Luglio 2024_ K.P. Sharma Oli ha prestato giuramento come Primo Ministro del Nepal per la quarta volta. Oli, leader del Partito Comunista del Nepal...

15 Luglio 2024_ K.P. Sharma Oli ha prestato giuramento come Primo Ministro del Nepal per la quarta volta. Oli, leader del Partito Comunista del Nepal (UML), è stato nominato dal Presidente Ram Chandra Poudel e guiderà una nuova coalizione di governo. Oli dovrà ottenere un voto di fiducia dal Parlamento entro 30 giorni, necessitando di almeno 138 voti su 275. Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha congratulato Oli, auspicando una maggiore cooperazione tra i due paesi. Lo riporta Sanmarg. Oli ha già ricoperto la carica di Primo Ministro in tre precedenti occasioni, affrontando sfide politiche significative.