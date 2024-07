India: Kumar Mangalam Birla incontra Mamata Banerjee per discutere investimenti in Bengala occidentale

30 Luglio 2024_ Kumar Mangalam Birla, presidente del gruppo Aditya Birla, ha incontrato la Chief Minister del Bengala occidentale, Mamata Banerjee, presso il segretariato statale Nabanna. Durante l'incontro, hanno discusso delle opportunità commerciali nello stato e dei piani di investimento del gruppo, che includono l'apertura di un'istituzione educativa a Kolkata. Banerjee ha assicurato il supporto del governo per i progetti del gruppo, che prevede investimenti significativi in vari settori. La notizia è riportata da Sanmarg. Il gruppo Aditya Birla è un conglomerato indiano attivo in diversi settori, tra cui cemento, tessuti e telecomunicazioni.