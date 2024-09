India: Kumari Selja assente dalla campagna Congress per le elezioni in Haryana

21 Settembre 2024_ Kumari Selja, deputata di Sirsa, ha attirato l'attenzione per la sua assenza dalla campagna del Congresso in vista delle elezioni assembleari in Haryana. L'ex Primo Ministro e Ministro dell'Unione Manohar Lal Khattar ha invitato Selja a unirsi al BJP, sollevando interrogativi sulla sua posizione all'interno del Congresso. La mancanza di partecipazione di Selja ha evidenziato le tensioni interne al Congresso, con fazioni in competizione per l'influenza. Le elezioni si terranno il 5 ottobre e i risultati saranno annunciati l'8 ottobre, mentre Selja e Bhupinder Singh Hooda conducono campagne separate. La notizia è riportata da The Asian Age. La situazione politica in Haryana rimane fluida, con entrambi i leader che cercano di posizionarsi per ruoli di leadership nel caso in cui il Congresso riconquisti il potere.