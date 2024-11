India: La Banca Centrale introduce un nuovo framework per gli investimenti esteri

11 Novembre 2024_ La Banca Centrale dell'India ha lanciato un nuovo framework operativo che consente agli investitori di portafoglio esteri di riclassificare i loro investimenti come investimenti diretti esteri (FDI) se superano il limite prescritto. Questa misura mira a semplificare la conformità in un contesto di crescente attività di investimento estero. Gli investitori che superano il limite del 10% del capitale sociale di un'azienda possono ora richiedere la riclassificazione, a condizione di ottenere le necessarie approvazioni governative e il consenso della società investita. La direttiva, che è immediatamente efficace, fa parte delle normative sotto il Foreign Exchange Management Act, richiedendo specifici processi di reporting e custodia. La notizia è stata riportata da The Hindu Business Line. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo per facilitare gli investimenti esteri in India, un mercato in espansione per gli investitori globali.