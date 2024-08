India: La Banca Centrale mantiene il tasso d'interesse invariato per il nono mese consecutivo

08 Agosto 2024_ La Reserve Bank of India (RBI) ha deciso di mantenere il tasso d'interesse chiave invariato al 6,5% per il nono mese consecutivo, come annunciato dal governatore Shaktikanta Das. La decisione è stata presa durante la riunione del Comitato di Politica Monetaria (MPC), che ha votato 4 a 2 per mantenere il tasso dopo un incontro di tre giorni. Questo è stato il primo incontro del MPC dopo la presentazione del Bilancio dell'Unione per l'anno fiscale 2024-25. Nonostante un rallentamento previsto, l'India potrebbe rimanere tra le economie in più rapida crescita a livello globale, con una crescita attesa del 7,2%. La notizia è riportata da The Hindu. Il RBI è l'ente responsabile della politica monetaria in India e gioca un ruolo cruciale nel mantenere la stabilità economica del paese.