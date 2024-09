India: La BJP presenta il manifesto per le elezioni dell'Assemblea del Haryana

19 Settembre 2024_ La Bharatiya Janata Party (BJP) ha lanciato il suo manifesto per le elezioni dell'Assemblea del Haryana, promettendo assistenza mensile di Rs 2.100 per le donne e due lakh di posti di lavoro governativi per i giovani. Il presidente della BJP, J P Nadda, ha presentato il documento a Rohtak, evidenziando anche la garanzia di un lavoro governativo per gli ‘Agniveers’ provenienti dallo stato. Tra le altre promesse, la BJP ha annunciato l'acquisto di 24 colture a Prezzo di Supporto Minimo (MSP) e la fornitura di gas di cottura a Rs 500. La notizia è riportata da The Asian Age. Le elezioni dell'Assemblea del Haryana si terranno il 5 ottobre 2024, e la BJP cerca di ottenere un terzo mandato consecutivo.