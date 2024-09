India: La Commissione Elettorale conclude la visita in Maharashtra per le elezioni assembleari

28 Settembre 2024_ La Commissione Elettorale dell'India ha concluso una visita di due giorni in Maharashtra per rivedere i preparativi per le...

28 Settembre 2024_ La Commissione Elettorale dell'India ha concluso una visita di due giorni in Maharashtra per rivedere i preparativi per le prossime elezioni assembleari. Durante l'incontro, sono state svolte importanti riunioni con vari partiti politici e funzionari, con l'obiettivo di garantire che le elezioni si tengano prima del 26 novembre, data di scadenza del mandato attuale. Il Chief Election Commissioner Rajiv Kumar ha sottolineato l'importanza della partecipazione democratica e ha fornito dettagli sui preparativi, inclusa l'installazione di telecamere di sorveglianza in tutti i seggi elettorali. La notizia è riportata da The Asian Age. Le elezioni in Maharashtra coinvolgeranno circa 9,59 crore di elettori e si prevede un aumento della partecipazione, in particolare tra le donne, che hanno visto un incremento del 22%.