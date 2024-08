India: La Corte di Bombay stabilisce che i donatori di spermatozoi o ovuli non hanno diritti legali sui figli nati con riproduzione assistita

14 Agosto 2024_ La Corte di Bombay ha stabilito che i donatori di spermatozoi o ovuli non hanno diritti legali sui bambini nati tramite tecnologie di riproduzione assistita (ART). La sentenza è stata emessa in risposta a una richiesta di un donatore di spermatozoi che cercava diritti di visita su un bambino nato attraverso ART. La corte ha chiarito che il ruolo del donatore si limita alla donazione e non include diritti di interferenza nell'educazione del bambino. Inoltre, è stato specificato che il donatore non può rivendicare diritti sul bambino anche se quest'ultimo conosce l'identità del donatore. La notizia è riportata da The Free Press Journal. Questa decisione sottolinea l'importanza di definire chiaramente i diritti legali in materia di donazione e genitorialità in India.