India: La Corte Suprema concede la libertà su cauzione al Chief Minister di Delhi Arvind Kejriwal

13 Settembre 2024_ La Corte Suprema dell'India ha concesso la libertà su cauzione al Chief Minister di Delhi, Arvind Kejriwal, in un caso di corruzione legato a uno scandalo sulla politica fiscale. I giudici hanno stabilito che la detenzione prolungata di Kejriwal rappresenta una privazione ingiusta della libertà, imponendo una cauzione di 10 lakh di rupie. Inoltre, la Corte ha stabilito che Kejriwal non potrà rilasciare commenti pubblici sul caso e dovrà essere presente a tutte le udienze del tribunale. La decisione ha sollevato interrogativi sulla legittimità dell'arresto da parte della CBI, l'agenzia investigativa indiana, che ha agito in seguito a presunti abusi nella politica fiscale di Delhi. La notizia è riportata da The Hindu. Arvind Kejriwal è il leader del partito Aam Aadmi Party e ha ricevuto il prestigioso Premio Magsaysay per il suo impegno nella lotta contro la corruzione.