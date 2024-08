India: La Corte Suprema concede la libertà su cauzione al vice CM di Delhi Manish Sisodia

09 Agosto 2024_ La Corte Suprema dell'India ha concesso la libertà su cauzione al vice Ministro Capo di Delhi, Manish Sisodia, dopo 17 mesi di detenzione legati al caso della politica fiscale di Delhi. La Corte ha criticato i ritardi nel processo, evidenziando la presenza di oltre 400 testimoni e migliaia di documenti, rendendo improbabile un processo rapido. Sisodia, che si trovava in custodia per un lungo periodo, potrà ora uscire di prigione grazie alla decisione della Corte. La Corte ha sottolineato che mantenere Sisodia in custodia in tali circostanze violerebbe il suo diritto fondamentale alla libertà personale. La notizia è riportata da The Hindu. Manish Sisodia è un politico indiano e membro del partito Aam Aadmi, noto per il suo ruolo nella gestione della politica fiscale di Delhi.