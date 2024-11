India: La Corte Suprema conferma la validità della legge sull'istruzione dei madrasa in Uttar Pradesh

05 Novembre 2024_ La Corte Suprema dell'India ha confermato la validità della legge del 2004 sull'istruzione dei madrasa (istituti educativi che offrono formazione religiosa e accademica) in Uttar Pradesh, annullando una precedente sentenza della Corte Alta di Allahabad che la dichiarava incostituzionale. La Corte ha stabilito che la legge non viola il principio di laicità e serve a standardizzare il livello educativo nelle madrasa. Questa decisione rappresenta un grande sollievo per circa 1,7 milioni di studenti di madrasa, poiché la Corte Alta aveva ordinato la chiusura delle scuole e il trasferimento degli studenti. La sentenza è stata emessa dopo un'udienza che ha coinvolto diversi avvocati e rappresentanti del governo dell'Uttar Pradesh. La notizia è riportata da The Asian Age. La legge mira a garantire un'istruzione di qualità per gli studenti delle madrasa.