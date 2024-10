India: La Corte Suprema conferma la validità della sezione 6A della Legge sulla Cittadinanza

18 Ottobre 2024_ La Corte Suprema dell'India ha confermato la validità costituzionale della sezione 6A della Legge sulla Cittadinanza del 1955, che conferisce la cittadinanza a una specifica classe di migranti provenienti dal Bangladesh verso Assam. La decisione è stata presa da cinque giudici, guidata dal Presidente della Corte Suprema D.Y. Chandrachud, e ha respinto le contestazioni secondo cui la sezione violerebbe il diritto all'uguaglianza. La Corte ha stabilito che la sezione 6A non ha portato a un cambiamento demografico drammatico e ha sottolineato l'importanza di un'implementazione rigorosa delle leggi contro l'immigrazione illegale. La notizia è stata riportata da The Hindu. La sezione 6A è stata introdotta nel 1985 in seguito all'Accordo di Assam, che mirava a risolvere le tensioni legate all'immigrazione nella regione.