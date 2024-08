India: La Corte Suprema conferma l'integrità del NEET-UG 2024 nonostante le accuse di irregolarità

02 agosto 2024_ La Corte Suprema dell'India ha dichiarato che non ci sono state violazioni sistemiche nell'esame NEET-UG 2024, confermando l'integrità del test nonostante le accuse di fuga di notizie. Tuttavia, la corte ha criticato l'Agenzia Nazionale per i Test (NTA) per la sua gestione della situazione, esortandola a evitare incertezze che minano la fiducia degli studenti. La corte ha anche sottolineato la necessità di migliorare le misure tecnologiche per garantire la sicurezza del processo d'esame. Nonostante le polemiche, la corte ha trovato che le irregolarità erano limitate a Patna e Hazaribagh, in Bihar e Jharkhand, rispettivamente. La notizia è stata riportata da The Pioneer. La corte ha incaricato un comitato guidato dall'ex capo dell'ISRO, K. Radhakrishnan, di rivedere il funzionamento della NTA e proporre riforme, con un rapporto atteso entro il 30 settembre.