India: La Corte Suprema consente la tassazione retroattiva delle attività minerarie

15 Agosto 2024_ La Corte Suprema dell'India ha stabilito che gli Stati possono imporre e riscuotere tasse sulle attività minerarie retroattivamente a partire dal 1° aprile 2005. La decisione è arrivata in risposta a una serie di petizioni che contestavano la validità dell'emendamento alla legge sulle miniere e i minerali del 2015, che consentiva tale tassazione. I ricorrenti sostenevano che la tassazione retroattiva fosse incostituzionale e violasse i principi di giustizia naturale, ma la Corte ha confermato la legittimità dell'emendamento. La Corte ha anche sottolineato che l'emendamento mira a colmare le lacune nella legislazione esistente e garantire che gli Stati ricevano la loro giusta quota di entrate dalle attività minerarie. La notizia è riportata da The Hindu Business Line. Questa sentenza potrebbe avere un impatto significativo sulle entrate statali e sulla regolamentazione del settore minerario in India.