India: La Corte Suprema denuncia un furto d'identità online del suo presidente

28 Agosto 2024_ La Corte Suprema dell'India ha presentato una denuncia per crimine informatico contro un profilo social che si è spacciato per il presidente della Corte, DY Chandrachud, chiedendo denaro per un taxi. La denuncia è stata sporta dopo che Chandrachud ha notato un messaggio virale sui social media. In seguito, il dipartimento di sicurezza della Corte Suprema ha registrato una prima informativa presso il dipartimento di crimine informatico. La notizia è stata riportata da hindustantimes.com. DY Chandrachud è il 50° presidente della Corte Suprema dell'India, una figura chiave nel sistema giudiziario del paese.