India: La Corte Suprema di Bombay dichiara incostituzionali le modifiche alle regole IT del 2023

20 Settembre 2024_ La Corte Suprema di Bombay ha dichiarato incostituzionali le modifiche alle regole IT del 2023, che avrebbero consentito al governo centrale di istituire un'unità di verifica dei fatti per identificare informazioni "false e fuorvianti" sui social media. La corte ha stabilito che tali modifiche violano i diritti di uguaglianza e libertà di espressione garantiti dalla Costituzione indiana. Questa decisione rappresenta un importante passo per la protezione della libertà di parola, consentendo ai cittadini di esprimere le proprie opinioni senza timore di censura governativa. La fonte di questa notizia è Vartha Bharathi. La sentenza potrebbe influenzare le future politiche digitali in India, richiedendo maggiore trasparenza e rispetto dei diritti dei cittadini.