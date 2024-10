India: La Corte Suprema dichiara incostituzionale la discriminazione basata sulla casta nelle carceri

04 Ottobre 2024_ La Corte Suprema dell'India ha dichiarato incostituzionale la discriminazione basata sulla casta nelle carceri, imponendo modifiche ai manuali penitenziari di diversi stati. La sentenza richiede che tutti gli stati e il governo centrale rivedano e modifichino le normative pertinenti entro tre mesi. La decisione, guidata dal Presidente della Corte D Y Chandrachud, sottolinea l'importanza della dignità per i detenuti e la necessità di riformare le leggi coloniali. Questo giudizio storico mira a rimuovere le regole discriminatorie contro le tribù de-notificate e i trasgressori abituali, affrontando i diritti fondamentali di uguaglianza e dignità umana. La notizia è riportata da The Hindu. La sentenza rappresenta un passo significativo verso la riforma del sistema carcerario in India, un paese con una lunga storia di discriminazione basata sulla casta.