India: La Corte Suprema estende la 'creamy layer' alle riserve per SC/ST

01 Agosto 2024_ La Corte Suprema dell'India ha emesso una storica sentenza che estende l'applicazione della 'creamy layer' alle riserve per le Caste Schedulate (SC) e le Tribù Schedulate (ST). Con un verdetto di 6-1, la Corte ha stabilito che gli stati possono ora identificare e concedere diritti a una 'creamy layer' all'interno di queste categorie, per garantire una vera uguaglianza. Questa decisione modifica un precedente giudizio del 2004, affermando che le SC e le ST non sono gruppi omogenei. La fonte di questa notizia è The Free Press Journal. La 'creamy layer' si riferisce ai membri più agiati di queste comunità, che non necessitano di riserve per accedere a opportunità lavorative e educative.