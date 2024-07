India: La Corte Suprema garantisce il mantenimento alle donne musulmane divorziate

10 Luglio 2024_ La Corte Suprema dell'India ha stabilito che le donne musulmane divorziate possono richiedere il mantenimento dai loro ex mariti ai sensi della sezione 125 del Codice di Procedura Penale (CrPC). La decisione è stata presa da una giuria composta dai giudici BV Nagarathana e Augustine George Masih, che hanno respinto il ricorso di un uomo musulmano contro l'ordine di mantenimento emesso dalla Corte Suprema. La sezione 125 del CrPC prevede il mantenimento per mogli, figli e genitori che non possono mantenersi da soli, includendo anche le donne divorziate che non si sono risposate. La sentenza si basa su precedenti storici, come il caso Shah Bano del 1985, che aveva già stabilito il diritto al mantenimento per le donne musulmane divorziate. Lo riporta The Hindu. La decisione della Corte Suprema rafforza ulteriormente i diritti delle donne musulmane in India, garantendo loro un sostegno economico post-divorzio.