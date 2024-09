India: La Corte Suprema mette in discussione l'efficacia della Commissione per la Qualità dell'Aria

27 Settembre 2024_ La Corte Suprema dell'India ha espresso dubbi sull'efficacia degli interventi della Commissione per la Qualità dell'Aria (CAQM) nel ridurre l'inquinamento, sottolineando che le sue direttive hanno solo un impatto temporaneo. Durante un'udienza, i giudici hanno evidenziato la totale non conformità alle disposizioni della legge che regola la CAQM, chiedendo prove di azioni concrete contro i trasgressori. La Corte ha ordinato alla CAQM di presentare un rapporto sullo stato dell'inquinamento e sulle misure adottate entro il 3 ottobre. La CAQM ha risposto affermando che le sue azioni hanno portato a miglioramenti significativi nella qualità dell'aria, come riportato da The Hindu. La Commissione, istituita per affrontare le problematiche di inquinamento nella regione della Capitale Nazionale e nelle aree circostanti, ha il compito di monitorare e gestire le misure contro l'inquinamento atmosferico.