India: La Corte Suprema ordina ai medici di riprendere il lavoro dopo le proteste

09 Settembre 2024_ La Corte Suprema dell'India ha dato un ultimatum di due giorni ai medici per riprendere il lavoro, avvertendo che il mancato rispetto dell'ordine porterà a misure disciplinari. La decisione è stata presa in seguito al caso di una dottoressa in formazione, brutalmente violentata e uccisa presso il RG Kar Medical College e Hospital di Kolkata, avvenuto il 5 agosto. La Corte ha sottolineato l'importanza della sicurezza per i medici e ha richiesto che il governo del Bengala Occidentale prenda misure immediate per garantire un ambiente di lavoro sicuro. La Corte ha anche ordinato la rimozione delle immagini della vittima dai social media. La notizia è riportata da The Hindu. Il caso ha suscitato proteste in tutto il mondo, mettendo in luce le preoccupazioni sulla sicurezza dei professionisti sanitari in India.