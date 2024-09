India: La Corte Suprema respinge le richieste di Vodafone Idea e Bharti Airtel sulla ricalcolo delle entrate

19 Settembre 2024_ La Corte Suprema dell'India ha respinto le richieste di Vodafone Idea e Bharti Airtel per ricalcolare i debiti relativi alle Entrate Lorde Regolate (AGR). Le aziende avevano chiesto correzioni nei calcoli dell'AGR, una riduzione delle penali e aggiustamenti sui tassi d'interesse. Con questa decisione, il debito di Vodafone Idea è aumentato a 70.320 crore di rupie per l'anno fiscale 2024. La fonte di questa notizia è The Hindu Business Line. Le telecomunicazioni in India sono un settore cruciale, e le decisioni della Corte Suprema influenzano significativamente le operazioni delle aziende coinvolte.