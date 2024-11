India: La Corte Suprema riconosce lo status di minoranza per l'Aligarh Muslim University

08 Novembre 2024_ La Corte Suprema indiana ha stabilito che l'Aligarh Muslim University (AMU) ha diritto allo status di minoranza ai sensi dell'Articolo 30 della Costituzione. La decisione è stata presa da un collegio della Corte con un voto di 4 a 3. Questo riconoscimento è significativo per la comunità musulmana in India, poiché l'AMU è una delle principali istituzioni educative per musulmani nel Paese. La sentenza potrebbe avere un impatto positivo sulla gestione e sul finanziamento dell'università. La notizia è stata riportata da The Asian Age. L'Aligarh Muslim University, situata ad Aligarh, è stata fondata nel 1875 e gioca un ruolo cruciale nell'istruzione superiore per gli studenti musulmani in India.