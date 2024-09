India: La Corte Suprema stabilisce che la visione e il possesso di pornografia infantile sono reati

23 Settembre 2024_ La Corte Suprema indiana ha stabilito che la visione e il possesso di pornografia infantile costituiscono un reato ai sensi della legge POCSO (Protection of Children from Sexual Offences Act). La decisione annulla una sentenza della Corte Alta di Madras che aveva dichiarato non punibile il download e la visione di contenuti pornografici infantili. I giudici hanno sottolineato che la Corte Alta ha commesso un errore grave nel respingere le accuse penali e hanno ripristinato il procedimento contro l'imputato. Inoltre, la Corte ha suggerito di modificare la legge POCSO per sostituire il termine "pornografia infantile" con "Materiale Abusivo e Sfruttativo Sessualmente di Minori". La notizia è stata riportata da The Hindu. La legge POCSO è stata introdotta in India per proteggere i bambini da reati sessuali e garantire la loro sicurezza.