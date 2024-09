India: La giustizia rapida per i crimini contro le donne è ostacolata da inefficienze

06 Settembre 2024_ Le corti speciali per i crimini contro le donne in India, nonostante l'esistenza di un programma governativo, affrontano un'alta percentuale di casi pendenti, quasi il 50%. La recente violenza contro una giovane medico a Kolkata ha suscitato proteste e ha messo in luce le carenze nelle indagini e nella giustizia. Il governo del Bengala ha introdotto una nuova legge per accelerare i processi, ma le difficoltà strutturali e politiche continuano a ostacolare l'efficacia delle corti. Come riportato da timesofindia.indiatimes.com, la situazione attuale richiede un intervento significativo per garantire giustizia e supporto alle vittime. Le corti speciali, create per affrontare i crimini di genere, sono essenziali in un contesto dove la violenza contro le donne è un problema grave e persistente.