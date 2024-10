India: La Marina indiana avvia la costruzione di sottomarini nucleari per contrastare la flotta cinese

10 Ottobre 2024_ La Marina indiana ha ricevuto l'approvazione per costruire due sottomarini nucleari d'attacco (SSN) per rafforzare la propria flotta, attualmente inadeguata rispetto a quella cinese. Questa decisione arriva dopo che la Marina ha presentato la proposta quasi cinque anni fa, in seguito alla scadenza del contratto per un sottomarino russo Akula nel 2021. I nuovi sottomarini saranno costruiti con il 90% di contenuto indigeno e il primo è previsto per il 2040. La fonte di questa notizia è The Free Press Journal. La Marina indiana, attualmente con 19 sottomarini, sta cercando di modernizzare la propria flotta per affrontare la crescente potenza della Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLAN) cinese, che conta oltre 70 sottomarini.