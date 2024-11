India: La missione dei semiconduttori per un futuro tecnologico

01 Novembre 2024_ L'India sta lanciando la sua India Semiconductor Mission (ISM) per sviluppare un ecosistema robusto di produzione di semiconduttori, con l'obiettivo di diventare una superpotenza globale e superare il traguardo di 5 trilioni di dollari di PIL. Il governo ha stanziato 76.000 crore di rupie per sostenere questa iniziativa, che prevede la creazione di unità di fabbricazione e la collaborazione con paesi come Taiwan e Giappone. Nonostante le sfide legate alla mancanza di materie prime e infrastrutture, l'India mira a soddisfare la crescente domanda di semiconduttori nel suo mercato in espansione. La notizia è riportata da Pragativadi. Con un mercato elettronico in rapida crescita, l'India si propone di diventare un attore chiave nella catena di approvvigionamento globale dei semiconduttori.