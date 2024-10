India: La moda italiana brilla alla Paris Fashion Week con Alessandro Michele

06 Ottobre 2024_ La Paris Fashion Week ha visto un forte legame con l'India, grazie alla presenza di celebrità indiane e all'influenza della cultura indiana nelle collezioni. Alessandro Michele, ex designer di Gucci, ha debuttato con Valentino presentando una collezione ispirata all'India, caratterizzata da tuniche opulente e motivi tradizionali. Anche Giambattista Valli ha reso omaggio all'India, portando in passerella stampe e stili tradizionali. La notizia è riportata da theweek.in, evidenziando come la moda italiana continui a trarre ispirazione dalla ricca cultura indiana, creando un ponte tra le due nazioni nel mondo della moda.