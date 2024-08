India: La morte del creatore del tiramisù ispira chef indiani a reinventare il dolce italiano

04 Agosto 2024_ La recente scomparsa di Roberto Linguanotto, il celebre creatore del tiramisù, avvenuta il 28 luglio 2024, ha spinto chef indiani a reinterpretare questo iconico dessert italiano. Linguanotto, che ha inventato il tiramisù negli anni '70 a Treviso, ha lasciato un'eredità culinaria che continua a ispirare varianti in tutto il mondo, inclusa l'India. Chef come Pooja Dhingra e Kunal Kapur hanno creato versioni innovative, come il tiramisù rasmalai e un menù interamente dedicato al tiramisù, dimostrando come la tradizione italiana possa fondersi con ingredienti locali. La notizia è stata riportata da hindustantimes.com. La celebrazione del tiramisù in India evidenzia l'influenza duratura della cucina italiana e la sua capacità di adattarsi a culture diverse.