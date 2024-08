India: La partenza di Sheikh Hasina crea sfide per la politica estera indiana

06 Agosto 2024_ La partenza affrettata di Sheikh Hasina dal Bangladesh ha sorpreso il governo indiano, presentando una delle più grandi sfide di politica estera nella regione. Nonostante le sue mancanze, Hasina ha garantito stabilità regionale, mantenendo sotto controllo forze estremiste e anti-indiane. Con la formazione di un nuovo governo militare che esclude il suo partito, l'Awami League, e include forze di opposizione, India teme per la sicurezza e la cooperazione economica. La situazione è ulteriormente complicata dalla crescente influenza della Cina e dalle preoccupazioni per il terrorismo. La notizia è riportata da The Asian Age. La stabilità politica in Bangladesh è cruciale per l'India, che considera il paese un partner essenziale per lo sviluppo della sua regione nord-orientale.