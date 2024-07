India: La pizza italiana conquista Delhi con nuove pizzerie artigianali

15 Luglio 2024_ La pizza italiana sta rivoluzionando la scena culinaria di Delhi grazie a una serie di nuove pizzerie artigianali. Tra queste, Leo's@621, fondata da Amol Kumar dopo un periodo di formazione in Italia, si distingue per le sue pizze napoletane e il primo laboratorio di pizza in India. Anche Pizzeria da Susy, creata dalla napoletana Susanna Di Cosimo, ha guadagnato popolarità con le sue autentiche pizze napoletane. Trattoria Hugo, Camillo's Pizzeria e La Piazza al Hyatt Regency, con il nuovo menu dello chef italiano Fabrizio Berretta, sono altre eccellenze che portano il gusto italiano nella capitale indiana. Lo riporta cntraveller.in. Queste pizzerie non solo offrono deliziose pizze, ma anche esperienze culinarie che celebrano la tradizione e l'innovazione italiana.