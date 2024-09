India: La presidente di SEBI respinge le accuse di conflitto di interesse

13 Settembre 2024_ Madhabi Puri Buch, presidente della Securities and Exchange Board of India (SEBI), ha respinto le accuse di conflitto di interesse come 'false' e 'maligne', affermando di aver rispettato tutte le linee guida di divulgazione e astensione. In una dichiarazione congiunta con suo marito, ha denunciato una campagna diffamatoria contro di loro, sottolineando che le assunzioni professionali del marito non devono essere interpretate come favoritismi. Le accuse sono emerse dopo che Hindenburg Research ha sollevato dubbi sulla sua imparzialità in relazione al gruppo Adani, portando a richieste di dimissioni da parte dell'opposizione. La presidente ha ribadito di non aver mai trattato questioni legate a società associate al marito dopo il suo ingresso in SEBI, come riportato da The Hindu. La SEBI è l'ente di regolamentazione del mercato dei capitali in India, responsabile della protezione degli investitori e della promozione di mercati equi e trasparenti.