India: La presidente Murmu visita la Nuova Zelanda e annuncia un consolato ad Auckland

09 Agosto 2024_ La presidente indiana Droupadi Murmu ha incontrato la comunità indiana ad Auckland, sottolineando l'importanza delle relazioni tra India e Nuova Zelanda. Durante la visita, ha annunciato l'apertura di un consolato indiano nella città, evidenziando il contributo della diaspora indiana allo sviluppo del paese. Murmu ha anche discusso di questioni culturali e di sicurezza con il Primo Ministro neozelandese Christopher Luxon e altri leader. La visita della presidente è significativa poiché rappresenta la seconda visita presidenziale indiana in Nuova Zelanda negli ultimi otto anni, come riportato da Pragativadi. Murmu proseguirà il suo viaggio in Timor-Leste, dove sarà la prima presidente indiana a visitare il paese del sud-est asiatico.