India: La RBI introduce un nuovo framework di azione correttiva per le banche cooperative urbane

27 Luglio 2024_ La Reserve Bank of India (RBI) ha annunciato un nuovo framework di azione correttiva (PCA) per le banche cooperative urbane (UCB) al fine di migliorare la loro salute finanziaria. Questo framework entrerà in vigore il 31 marzo 2025 e prevede tre soglie di rischio basate su capitale, qualità degli attivi e redditività. Le UCB saranno monitorate in base ai risultati finanziari annuali e alle valutazioni della RBI, con misure correttive attivate in caso di superamento delle soglie stabilite. La notizia è stata riportata da The Hindu Business Line. Le banche cooperative urbane sono istituzioni finanziarie che operano a livello locale in India, fornendo servizi bancari a piccole comunità e gruppi di risparmio.