India: La sconfitta del Congresso in Haryana provoca un cambio di strategia nella coalizione INDIA

08 Ottobre 2024_ La recente sconfitta del Congresso in Haryana ha sorpreso la coalizione di opposizione INDIA, portando a una rivalutazione delle dinamiche alleate. I partiti regionali, forti nei loro territori, si sentono ora più a loro agio nel negoziare accordi di coalizione, mentre il Congresso dovrà adottare un approccio più collaborativo. La leader della Shiv Sena UBT, Priyanka Chaturvedi, ha sottolineato che il Congresso deve rivedere le proprie strategie per affrontare il BJP, che continua a vincere nonostante l'anti-incumbency. La situazione potrebbe spingere il Congresso a stabilire termini più favorevoli tra i membri dell'alleanza in vista delle prossime elezioni. Lo riporta The Free Press Journal. Le elezioni in Maharashtra, dove il Congresso è alleato con la Shiv Sena di Udhav Thackeray e il NCP di Sharad Pawar, saranno cruciali per testare questa nuova strategia.