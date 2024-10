India: La sconfitta della BJP nelle elezioni di Haryana e Jammu e Kashmir mette a rischio il governo Modi

06 Ottobre 2024_ La situazione politica in India si complica per il partito BJP dopo i deludenti risultati degli exit poll nelle elezioni di Haryana e Jammu e Kashmir. Si prevede che la BJP, al potere da dieci anni in Haryana, possa perdere il controllo, mentre in Jammu e Kashmir le prospettive di vittoria sono altrettanto cupe. La sconfitta in queste elezioni rappresenterebbe un duro colpo per la leadership del Primo Ministro Narendra Modi, già indebolita dalla mancanza di una maggioranza assoluta nelle recenti elezioni Lok Sabha. La fonte di queste informazioni è The Free Press Journal. La situazione è aggravata dall'opposizione dei contadini contro le leggi agricole del governo, che ha portato a tensioni significative e alla perdita di alleati politici.